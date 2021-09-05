Покупатель: мухи из Maxima никуда не делись!

"На опубликованное в вашей газете 10 месяцев назад письмо был дан официальный ответ одного из руководящих работников торговой сети MAXIMA Янне Лайк. Она упоминала об обычных фруктовых дрозофилах, ”которые очень быстро размножаются в это время года”. Тогда была глубокая осень, а сейчас — самый пик лета. Они что, круглый год быстро размножаются? Кстати, во фруктово-овощном отделе никаких фруктовых дрозофил мною ни разу не было замечено за все время посещения магазина.

Еще в ответе было сказано, что ”магазин оснащен соответствующим оборудованием для борьбы с вредителями”. Почему же тогда эти заразные насекомые размножаются в магазине вновь и вновь? Причем в разное время года.

Следующая цитата работника: ”Сотрудники магазина очищают поверхности несколько раз в день, чтобы предотвратить распространение вредителей”. Трудно в это поверить. Когда я лично указал одной из работниц магазина на то, что у нее в отделе на прилавке ползают мухи прямо по булочкам и пирожкам, она с полным безразличием парировала: ”А что, я должна их гонять?”. И, повернувшись, удалилась прочь. На деле никто из массы мимо проходящих работников магазина не удосужится даже бросить взгляд в сторону прилавка и хотя бы попросту махнуть рукой, чтобы отогнать мух.

Ну и, наконец, какой смысл извиняться, если все снова повторяется? Нет никакого санитарного контроля. И отношение у самих работников безразличное. Приведенный комментарий высокого должностного сотрудника больше похож на рядовую отписку. За такие нарушения однозначно кто-то должен нести ответственность и быть наказан финансово. Если мухи ползают в магазине по продуктам, то такой магазин условно можно приравнять к помойке".

От редакции: