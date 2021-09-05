Покупатель: мухи из Maxima никуда не делись!(10)
"На опубликованное в вашей газете 10 месяцев назад письмо был дан официальный ответ одного из руководящих работников торговой сети MAXIMA Янне Лайк. Она упоминала об обычных фруктовых дрозофилах, ”которые очень быстро размножаются в это время года”. Тогда была глубокая осень, а сейчас — самый пик лета. Они что, круглый год быстро размножаются? Кстати, во фруктово-овощном отделе никаких фруктовых дрозофил мною ни разу не было замечено за все время посещения магазина.
Еще в ответе было сказано, что ”магазин оснащен соответствующим оборудованием для борьбы с вредителями”. Почему же тогда эти заразные насекомые размножаются в магазине вновь и вновь? Причем в разное время года.
Следующая цитата работника: ”Сотрудники магазина очищают поверхности несколько раз в день, чтобы предотвратить распространение вредителей”. Трудно в это поверить. Когда я лично указал одной из работниц магазина на то, что у нее в отделе на прилавке ползают мухи прямо по булочкам и пирожкам, она с полным безразличием парировала: ”А что, я должна их гонять?”. И, повернувшись, удалилась прочь. На деле никто из массы мимо проходящих работников магазина не удосужится даже бросить взгляд в сторону прилавка и хотя бы попросту махнуть рукой, чтобы отогнать мух.
Ну и, наконец, какой смысл извиняться, если все снова повторяется? Нет никакого санитарного контроля. И отношение у самих работников безразличное. Приведенный комментарий высокого должностного сотрудника больше похож на рядовую отписку. За такие нарушения однозначно кто-то должен нести ответственность и быть наказан финансово. Если мухи ползают в магазине по продуктам, то такой магазин условно можно приравнять к помойке".
От редакции:
”Фруктовые дрозофилы — ежегодное явление, и с ними трудно бороться, — отвечает менеджер по персоналу MAXIMA Eesti Леа Кимбер. — В наших магазинах разработаны правила, которым постоянно следуют, особенно когда появляются фруктовые дрозофилы. Регулярное мытье и уход за поверхностями — ключевой момент в борьбе с этими мухами”.
Кроме того, по словам Кимбер, в магазинах на полках с выпечкой, а также в помещениях для упаковки фруктов и овощей были установлены электронные ловушки для фруктовых дрозофил. На складах и в упаковочных помещениях установлены мухоловки.