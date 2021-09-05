Военные заявили о захвате власти в Гвинее

В африканском государстве Гвинея военные предприняли попытку государственного переворота. Как указывает агентство AFP, утром в воскресенье, 5 сентября, военные вышли на улицы столицы страны Конакри, очевидцы сообщают о мощных оружейных залпах.

Один из западных дипломатов на условиях анонимности подтвердил AFP, что речь идет именно о попытке военного переворота. По сведениям этого источника, военному спецназу удалось захватить президентский дворец. Причиной путча мог стать конфликт между правительством Гвинеи и командиром военного спецназа, полагает дипломат.

В соцсетях появились фото и видеозаписи задержания военными президента Гвинеи Альфа Конде, позднее лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте президента страны его сторонниками. По информации DW, Конде находится в руках военного спецназа.

По словам путчистов, которые выступили по государственному телевидению, им удалось захватить власть в стране. Думбайя объявил также о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных он призвал пока оставаться в казармах. По сведениям DW, путчисты захватили государственное телевидение и радио.

Правительство Гвинеи опровергло сведения о свержении власти

В свою очередь, правительство сообщает, что попытку путча удалось подавить. Министр обороны Гвинеи заявил, что силы безопасности восстанавливают порядок.

Несмотря на богатые природные ресурсы, Гвинея считается одной из самых бедных стран в мире. На протяжении последних нескольких месяцев это государство находится в состоянии глубокого экономического и политического кризиса. Ситуацию усугубляют последствия пандемии коронавируса.