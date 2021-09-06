ФОТО | Сегодня в Ласнамяэ начинает работать вакцинационный автобус. Он сделает 24 остановки!

”Осень уже наступила, и теперь каждый день на счету. Мы, в прямом смысле, нажмём на газ, и один за другим объездим все микрорайоны Ласнамяэ, чтобы никто из желающих получить вакцину без неё не остался”, — сказал председатель правления Confido Ристо Лаур, пояснив, что в сотрудничестве с Hansabuss специально для проведения вакцинации был оборудован 12-метровый автобус Volvo 8700LE.

”Как показывает опыт, людям необходимо предоставить возможность вакцинироваться от COVID-19 рядом с домом и без предварительной регистрации. Вакцинационный автобус — лучший способ это сделать. Я приветствую вакцинационный автобус Confido в Ласнамяэ и надеюсь, что жители нашей части города, которые ещё не прошли вакцинацию, воспользуются этой удобной возможностью, поскольку автобус побывает в нашем районе практически повсюду, останавливаясь в десятках разных мест”, — сказал старейшина части города Ласнамяэ Владимир Свет.

Автобус будет открыт для посещения каждый день с 11:00 до 19:00. Предварительно бронировать время визита не требуется. Вакцинирование производится вакциной Moderna, вторую дозу которой можно получить через 28 дней. Всего в автобусе работает 5 человек, которые проводят вакцинацию, обеспечивают после неё 15-минутное наблюдение и ведут всю необходимую документацию. Команда вакцинационного автобуса Confido готова вакцинировать более 300 человек в день.

Кроме вакцинационного автобуса, Confido предлагает возможность вакцинироваться от COVID-19 в таллиннских аптеках Südameapteek в Юлемисте, Пирита, Мустамяэ и Кивила, а также в торговых центрах Rocca-al-Mare Keskus, Lasnamäe Centrum и Nautica Keskus. В Выру и Раквере вакцинация проводится в Südameapteek, а в Тарту — в экспресс-клинике Confido в торговом центре Lõunakeskus.

Пункты тестирования Confido кроме Таллинна находятся также в Пярну, Раквере, Тарту, Нарве, Выру, Хаапсалу, Курессааре и Вильянди. Их точное местонахождение и время их работы можно посмотреть здесь.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предоставляющие услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus (бывшая Vitaclinika) и центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220. Всего на предприятиях группы работает более шестисот человек.