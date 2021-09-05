Сэкономил так сэкономил! Газовое оборудование в автомобиле привело к убыткам в 4000 евро

”В конце концов, когда уже наступило лето и я опять поехал к ним, они в очередной раз что-то сделали, — рассказывает Артур. — И действительно, система перестала выдавать ошибки. На самом деле, как потом выяснилось, Роман просто поставил мне в авто какой-то блок, вроде как ”мозги” для газовой. Это устройство просто блокировало появление в системе уведомлений об ошибках. Чтобы я думал, что все в порядке, и перестал бы к ним, наконец, ездить. И еще он сказал, что все по-новому настроил и бензин для охлаждения форсунок теперь расходуется в пределах нормы”.

Он говорит, что работы изначально были проведены настолько некачественно, что автомобиль с новейшей электроникой просто сходил с ума.

”Дескать, надо его поменять. Я поехал в официальное представительство данной марки, там термостат поменяли, но сказали, что и со старым было все ок, — рассказывает Артур. — Я поехал снова в Gaasiabi. Они там опять что-то поделали, вернули мне машину, но через некоторое время система вновь выдала ошибку”.

Например, одна из проблем заключалась в том, что машина не прогревалась. И, по словам Артура, Роман сказал ему, что проблема в термостате.

”Однако вскоре после установки автомобиль стал выдавать ошибки, — говорит мужчина. — То одну, то другую. Были постоянные проблемы. Я постоянно ездил в Gaasiabi, чтобы там решили проблему. Там что-то делали, какое-то время было все нормально, потом система опять выдавала ошибку”.

Артур поясняет: у его авто — система непосредственного впрыска топлива. Но на фразу Романа он сначала не обратил внимания.

”Знакомый порекомендовал мне фирму Gaasiabi OÜ, — рассказывает мужчина. — Я отвез туда автомобиль, и через пару недель работы были выполнены. 25 февраля 2020 года я заплатил за них 1500 евро и забрал машину. Руководитель фирмы Роман Ефремцев мне тогда еще сказал, что на машины с таким мотором он ставит газовое оборудование в первый раз”.

Житель Таллинна Артур Хрисанфов (28) в ноябре 2019 года купил автомобиль ”Шкода” 2011 года выпуска и спустя несколько месяцев решил заказать на свою машину газовую установку, чтобы экономить на топливе.

Кое-как доехали до Клайпеды. Ситуация осложнялась еще и тем, что отпуск уже фактически закончился, и Артур, у которого свой бизнес, к тому времени должен был давно уже быть в Таллинне.

”Ее смотрели автоэлектрики и другие специалисты, но никто не мог понять, в чем дело, — рассказывает мужчина. — В то время там были праздники, Морские дни, и многие мастерские были просто закрыты. Машина по несколько дней торчала то в одном сервисе, то в другом, но все было безуспешно. И хотя мы изначально не хотели везти ее в Клайпеду , потому что понимали, что цена за ремонт будет просто космической, в итоге пришлось это сделать”.

Потихоньку Артур с семьей доехали до Паланги и там тоже стали возить ее по разным мастерским, чтобы решить проблему.

”Доехали таким образом пару километров до мастерской того владельца, — рассказывает Артур. — Было уже семь вечера, и мы проторчали там до 2–3 ночи. Он копался, копался, но все никак не мог найти проблему. Однако в итоге хотя бы сделал так, чтобы машина заводилась и работала на газу”.

Экспериментальным путем мужчины в итоге поняли, что если прилично газовать и не нажимать на тормоз, то машина как-то едет.

”Там занимаются только покраской, но согласились машину посмотреть, — рассказывает мужчина. — Экспериментальным путем долго пытались выяснить, в чем же проблема. Меняли свечи, потом — шланги от свечей, потом — катализатор. Но ничего не помогло. Также неподалеку было представительство Fixus. Докатили машину туда. Они смотрели-смотрели, потом позвали владельца какого-то автосервиса, чтобы с ним проконсультироваться”.

Недалеко от границы был то ли город, то ли деревушка. Артур с семьей вручную ее докатили до этого населенного пункта. Нашли там какую-то мастерскую.

Но на деле оказалось все совсем не так. Обрадованный тем, что система перестала выдавать ошибки и вроде как все было в порядке, Артур с семьей поехал на этой машине в путешествие по Прибалтике .

”Но в итоге мы застряли еще на неделю в Литве, — говорит мужчина. — Надо было где-то жить и при этом как-то решать проблему с автомобилем. Я отвез машину к официалам в центр, и только ближе к субботе они выяснили, что, оказывается, сгорели все бензиновые форсунки. Потому что Роман из Gaasiabi, когда в последний раз ”исправлял ошибки”, выставил расход бензина, который был нужен для охлаждения форсунок, на 0. И они сгорели”.

Артур вспоминает, что еще на литовской границе, когда вместе со специалистами из разных автосервисов они думали, в чем может быть проблема, он предположил, что, может быть, бензин некачественный.

”Потому что как раз прочитал в новостях, что человек заправил машину некачественным топливом на одной из заправок, — поясняет он. — И я попросил их проверить качество бензина. Я перед поездкой заправился ”по горло”. Помню, когда мы на границе открыли бак, бензин оттуда просто полился. То есть мы проехали всю Эстонию и Латвию, а бак был все еще полон. И если бы Роман поставил расход бензина для охлаждения форсунок хотя бы на 5%, то четверть бака всяко бы ушла. А тут он был совершенно полон”.

В Клайпеде специалисты из центра заменили все форсунки и отключили газовую установку.

”Также они позвали экспертов, и те предположили, что это все — из-за неправильно поставленного газового оборудования, — рассказывает Артур. — С отключенной газовой установкой мы доехали до Эстонии. Я сразу же хотел отвезти машину в Gaasiabi, чтобы они посмотрели и все исправили, но Роман на звонки и СМС уже не отвечал. После нескольких недель безуспешных попыток до него дозвониться, я просто отвез туда машину и оставил вместе с ключами”.

Потом Артур снова пытался дозвониться, чтобы узнать, как продвигается ремонт, но тоже безуспешно.