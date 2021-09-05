ВИДЕО RUSDELFI | Представитель США в Украине заявил о необходимости противостоять российской агрессии на востоке Украины

“Мы очень рады участвовать в Фестивале мнений. Это важный проект для США, и мы очень рады работать вместе с Эстонией. Эстония и США являются партнерами в нескольких проектах здесь, — говорит Шлефер. — В Украине и других частях Восточной Европы, даже за пределами Европы и за пределами Восточной Европы это фантастический пример двустороннего сотрудничества между нашими двумя странами”.

“Для США чрезвычайно важно убедиться в том, что мы вместе с нашими украинскими партнерами противостоим российской агрессии на востоке Украины”, — отмечает Шлефер. По его словам, Фестиваль мнений — это возможность для людей из всех слоев общества собраться и поговорить о важных вопросах.

“Таких вопросах, как демократия, как насилие в конфликте на востоке. Такие вопросы, как развитие и строительство Восточной Украины, создание устойчивого бизнеса, устойчивых решений, очень-очень важны. Это важно для США, и мы очень рады и польщены быть частью того, что здесь происходит”, — заключает Шлефер.

Фестиваль мнений в кризисной зоне Украины организован в рамках сотрудничества по развитию MTÜ Mondo и украинского партнера ”Восток-СОС”, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership. Портал RusDelfi благодарит MTÜ Mondo за организацию поездки в Восточную Украину.