За сутки в Эстонии прибавилось 255 случаев заражения коронавирусом. Умерли четыре человека, в том числе 34-летний мужчина

По состоянию на утро 5 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 127 человек. Всего в больницах 142 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 114, или 80,3%, и с завершенным курсом вакцинации 28, или 19,7%.

За сутки в больницах открыли 13 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 34-летний мужчина, 75-летняя женщина, 79-летний мужчина и 85-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 194 результата теста, из которых 255 оказались положительными. Из получивших положительный тест 191 не был вакцинированы и 64 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 186 доз вакцины, всего введено 1 285 767 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,8%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.