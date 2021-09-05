Яна Тоом: идеология наших оппонентов строится на этническом противостоянии

По словам Танеля Кийка, под руководством Центристской партии в Таллинне произошёл мощный толчок в развитии и город много вложил именно в социальную сферу и систему здравоохранения. "В сотрудничестве города и государства мы должны двигаться в направлении реализации крупнейшего проекта столетия — строительства Таллиннской больницы, а также обеспечить доступность медицинской помощи первого уровня в каждом районе города", — сказал Кийк. Не менее важно, по его мнению, обеспечить нуждающимся социальные услуги и пособия и продолжить поддержку пожилых.

По словам Яны Тоом, эти выборы будут необычными." У нас как будто бы нет противников, так как ни одна партия не рискует предложить действенную альтернативу тем решениям, которые центристы проводят в жизнь, будь то бесплатный общественный транспорт, прибавка к пенсии или структура управления городом. Наоборот — мы стали свидетелями аттракциона невиданной щедрости, когда наши оппоненты рекламируют те самые программные пункты центристов, которые сами же критиковали 4 и 8 лет назад", — сказала Тоом.

"Почему? Потому что до сих пор все, кто строил кампанию на противостоянии с центристами, проигрывали местные выборы, и сегодня нас скорее пытаются "задушить в объятиях".

"Однако надо быть слепым, чтобы не видеть: "расчистим площадку" или "все на одного" — не просто слоган одной отдельно взятой партии, а мечта всех конкурентов. Так что выход у нас один — не просто выиграть выборы, но получить большинство в горсобрании".

"И надо помнить, кто нам противостоит — силы, чья идеология во многом строится на этническом противостоянии. Центристская партия по-прежнему остаётся единственной политической силой, которая стоит за русскоязычное население. И в Таллинне, где центристы у власти много лет, мы не делим людей на своих и чужих: все наши люди, вне зависимости от родного языка и цвета паспорта — граждане Таллинна. Но за то, чтобы так было и впредь, надо бороться", — сказала Тоом.