Ослабляет ли прививка от COVID-19 врожденный иммунитет?

Клетки иммунной системы участников исследования стимулировали не только при помощи вируса SARS-CoV-2, но и посредством других возбудителей (частиц вирусов, грибков и бактерий). Оказалось, что ответ иммунной системы был или сильнее, или слабее обычного — в зависимости от рода стимулятора и времени анализа.

Авторы исследования проанализировали ответную реакцию иммунной системы 16 добровольцев на различные стимуляторы. При этом подтвердилось, что прививка вакциной BioNTech влияет как на приобретенный, так и на врожденный иммунитет.

"Мы хотели изучить влияние новых мРНК-вакцин на иммунитет. Это важно, поскольку они еще долго будут сопровождать нас, — говорит Нетеа. — Печально, что некоторые интерпретируют результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось в виду".

Нет. Исследование было проведено с целью определить эффективность вакцины BioNTech/Pfizer против нового коронавируса SARS -CoV-2, и в результате действенность препарата подтвердилась, рассказал в беседе с DW один из авторов исследования Михаи Нетеа. Утверждение о том, что исследование доказывает, что прививка вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer ослабляет врожденный иммунитет организма, не соответствует действительности, подчеркивает ученый.

Ссылаясь на эту научную работу, некоторые пользователи Сети заявляют, что в ней содержатся доказательства негативного влияния мРНК-вакцины BioNTech/ Pfizer на иммунную систему. DW разобралась, что именно изучалось в этом исследовании и насколько обоснованы его выводы.

"Вакцина BioNTech ослабляет иммунитет?" — именно так звучит заголовок сообщения телеканалов DMAX и Hamburg 1, которое сейчас активно обсуждают в немецком сегменте соцсетей Twitter и Facebook . Сама новость посвящена исследованию Университета Неймегена в Нидерландах о влиянии данной мРНК-вакцины на иммунную систему человека. Его выводы были обнародованы в мае 2021 года на платформе medRxiv, предназначенной для публикации предварительных результатов научных исследований, которые еще не были отрецензированы научным сообществом и не имеют статуса проверенных данных.

Один из пользователей соцсети Twitter при обсуждении нидерландского исследования ссылается на известного немецкого иммунолога и публициста, главу Института медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле Александера Кекуле (Alexander Kekule). По словам пользователя, тот утверждает, что нидерландские ученые пришли к выводу, что прививка вакциной от COVID-19 BioNTech/Pfizer ослабляет иммунитет к другим вирусам. Так ли это и что именно сказал немецкий иммунолог?

По словам Фальк, на врожденный иммунитет влияют все вакцины, а не только препараты против SARS-CoV-2. "Перепрограммирование врожденного иммунного ответа нельзя приравнивать к ослаблению всей иммунной системы", — указывает, со своей стороны, автор нидерландского исследования Михаи Нетеа.

Формулировка "перепрограммирование врожденного иммунитета", которой воспользовались журналисты телеканалов DMAX и Hamburg 1, особенно взволновала пользователей соцсетей. На первый взгляд кажется, что речь идет о необратимых изменениях, вызванных манипуляциями над иммунной системой человека. Однако на самом деле эта фраза — синоним выражений "натренированный иммунитет" и "врожденная иммунологическая резистентность".

Нет, это неверно. Иммунная система человека настолько универсальна, что может бороться с вирусами одновременно на нескольких фронтах, указывает Кристине Фальк. "Представьте себе: в нашем организме существует целая армия T-клеток и B-клеток и всего десять из них борются в данный момент со спайковыми белками, а оставшаяся часть армии стоит наготове, — поясняет ученая. — Так что нет повода волноваться, что иммунная система после прививки становится более уязвимой".

По словам главы Немецкого общества иммунологии Кристине Фальк (Christine Falk), результаты этой работы показывают, насколько тонко работает иммунная система на молекулярном уровне, и говорят о том, что и врожденный иммунитет можно "тренировать".

25 мая 2021 года Кекуле в своем подкасте Kekules Corona-Kompass в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR действительно рассказал о новом исследовании нидерландских ученых о влиянии прививки мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer на иммунитет.

Кекуле напомнил, что для иммунной системы важны не только антитела и так называемые цитотоксические T-клетки, появляющиеся после прививки как часть приобретенного иммунитета, но и врожденный иммунитет, который начинает работу еще до того формирования "памяти" о возбудителе. "И именно этот иммунитет, который никак не связан с прививкой, модулируется (в результате прививки. — Ред.)", — объясняет эксперт.

"Поразительно, что это модулирование, как показывают голландцы, заключается в том, что некоторые защитные механизмы, работающие против определенных вирусов и бактерий, замедляются посредством прививки. Это означает, что, когда я делаю прививку против SARS-CoV-2, естественным образом активируется иммунный ответ организма на заражение этим новым вирусом. Однако параллельно замедляется иммунный ответ на заражения другими вирусами. Таким образом, это своего рода переключение работы (иммунной системы. — Ред.) на SARS-CoV-2, а против других вирусов организм, так сказать, имеет менее эффективную иммунную защиту", — говорит буквально Александер Кекуле.

При этом он указывает, что иммунологам известны и другие случаи — когда человек, привитый против вируса А, оказывается лучше защищен и от вируса B. "Но в данном случае врожденный иммунитет понижается. В то же время — внимание! — в отношении грибковых заболеваний все происходит с точностью до наоборот. То есть, если вас привили вакциной BioNTech, у вас возникает усиленный иммунный ответ на грибки, однако ослабленный иммунный ответ на другие вирусы и бактерии", — объясняет Кекуле.

К моменту публикации материала DW Александер Кекуле не ответил на запрос редакции с просьбой прокомментировать свои слова о нидерландском исследовании.

Меняет ли прививка нашу иммунную систему надолго?

Нет. По словам Михаи Нетеа, изменения в реакции врожденного иммунитета организма на неспецифические стимуляторы после прививки вакциной BioNTech/Pfizer носят краткосрочный характер. Это подтверждает и опыт Кристине Фальк. Уже по прошествии двух недель после второй прививки против COVID-19 иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме, имея в запасе нужные антитела.

С точки зрения иммунолога Фальк, опасность представляет собой, скорее, изменение иммунной системы, происходящее вследствие перенесенной болезни. "Мы осмотрели 100 пациентов. У всех них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает "беспорядок" в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу", — резюмирует Фальк.