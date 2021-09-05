ФОТО И ВИДЕО | Jeep перевернулся на крышу, водителя доставили в больницу

По первоначальным данным, управлявший внедорожником мужчина по пока неизвестным причинам на прямой гравийной дороге потерял контроль над автомобилем, вылетел направо в кювет и перевернулся на крышу. В автомобиле находился только водитель, который пострадал и был доставлен в больницу. Употреблял ли водитель алкоголь, выясняется.