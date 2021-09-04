Получившие деньги из второй пенсионной ступени отправились в торговые центры

Эксперты и финансовые аналитики говорят, что этого и следовало ожидать, так как опросы показывали, что половина тех, кто получит на руки деньги из второй пенсионной ступени, решили направить кровно заработанные на товары потребления.

"Скорее всего впереди нас ждет бум потребления. В краткосрочной перспективе это оживит экономику и станет утешением, учитывая весь этот сложный коронавирусный период, для людей из сферы торговли. Но с другой стороны мы знаем, что возникнут проблемы с предложением товаров", — отмечает экономический аналитик LHV Кристо Ааб.