"Деньги разрушили мою жизнь": Сорвавшая джекпот в размере 31 млн евро женщина заявила о несчастливой жизни и умерла

В 2013 году Маргарет Лафри сорвала джекпот в 27 миллионов фунтов (около 31,5 млн евро). Тогда в интервью она рассказала, что купила лотерейный билет, когда находилась в центре занятости. На тот момент она жила на 58 фунтов (около 68 евро) в неделю. “Эти деньги не будут моими, нет смысла обладать 27 миллионами фунтов и быть одинокой. Они не сделают меня счастливой. Я буду счастлива только тогда, когда все вокруг будут счастливы”, — заявила она.

Впоследствии ирландка приобрела на выигранные деньги недвижимость, в том числе свой дом за 125 тысяч фунтов (145 тысяч евро), паб и бывшую мельницу, где открылся досуговый центр. Она планировала построить на своей земле доступное жилье для жителей города. По меньшей мере половину выигрыша женщина потратила на благотворительность.

Позже женщина заявляла, что люди воровали у нее миллионы. “Конечно, я жалею о выигрыше в лотерею. Раньше я была счастливым человеком. Деньги разрушили мою жизнь”, — заявила она.

Купленную ею мельницу не раз поджигали. В 2015 году Лафри приговорили к 150 часам исправительных работ по обвинению в оскорблении таксиста. В этот момент женщина была пьяна. В 2018 году ей пришлось выплатить бывшему сотруднику 30 тысяч фунтов (около 35 тысяч евро) после того, как суд установил, что она запугивала и уволила его из мстительной прихоти. В 2019 году Лафри заявила, что ее выигрыш стал для нее адом. “Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они разрушили мою жизнь”, — сказала она.

Лафри заявляла, что у нее осталось всего пять миллионов фунтов (около 5,8 млн евро). Она отмечала, что нельзя забрать деньги с собой в могилу. Ирландка никогда не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестра.

На момент смерти 56-летняя ирландка не работала. Полицейские обнаружили ее мертвой в ее доме. Они сообщили, что не усматривают в гибели женщины ничего подозрительного, однако подчеркнули, что для установления точной причины смерти Лафри будет проведено вскрытие.

Сосед женщины и член местного совета Пол Галлахер заявил, что город в шоке от новости о ее смерти. “Все хорошо знали Маргарет, она делала много добрых дел и занималась благотворительностью. Люди в шоке”, — сказал он.