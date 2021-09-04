04.09.2021, 19:55
Южноэстонские больницы вынуждены снова открывать коронавирусные отделения
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Из-за роста числа заражений коронавирусом в Южной Эстонии больницы снова открыли специальные отделения для нуждающихся в медицинской помощи, сообщает rusERR.
"Всего у нас 29 очагов, больных в них 471. Беспокойство вызывают очаги в домах попечения. Их у нас всего шесть. И во всех них инфекцию занес работник, заразившийся в семейном кругу. Показатель распространения коронавируса в Южной Эстонии сейчас 1,2. Поэтому в ближайшие дни ждем, что число больных увеличиться", — сообщила ERR руководитель Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.
Член правления Южно-Эстонской больницы Арви Васк сказал, что вынуждены были открыть снова спецотделение на восемь койко-мест для пациентов с коронавирусом.
Руководитель Пылваской больницы Маргот Бергманн сказал, что у них COVID-отделение рассчитано на 18 койко-мест. По состоянию на утро субботы, свободными были две койки.