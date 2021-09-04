Южноэстонские больницы вынуждены снова открывать коронавирусные отделения

"Всего у нас 29 очагов, больных в них 471. Беспокойство вызывают очаги в домах попечения. Их у нас всего шесть. И во всех них инфекцию занес работник, заразившийся в семейном кругу. Показатель распространения коронавируса в Южной Эстонии сейчас 1,2. Поэтому в ближайшие дни ждем, что число больных увеличиться", — сообщила ERR руководитель Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.