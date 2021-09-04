Экономический рост Эстонии — один из самых высоких в Европе

Хотя добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания увеличилась на 45% во втором квартале, этот рост произошёл от очень низкого уровня предыдущего года, и добавленная стоимость всё ещё была на 40% ниже уровня двухлетней давности. Добавленная стоимость в сфере искусства и развлечений снижается 8 кварталов подряд, а во втором квартале она была на одну пятую ниже, чем два года назад.

Если мы посмотрим на произведённый ВВП, то есть на увеличение добавленной стоимости, то более 60% его получено за счёт быстрого роста обрабатывающей промышленности, транспорта и ИКТ-сектора. Значительный вклад внесли и более высокие налоговые поступления, особенно НДС. Рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности поддерживается повышенным спросом, в том числе внешним. Объём экспорта товаров увеличился на 27% в годовом исчислении, а экспорт вместе с услугами — даже на треть. При этом добавленная стоимость обрабатывающей промышленности была ниже уровня двухлетней давности. Рост транспортного сектора произошёл в основном за счет вспомогательной деятельности в области складских услуг и перевозок, а также шоссейного транспорта. Добавленная стоимость транспортного сектора также выросла на одну пятую по сравнению с уровнем двухлетней давности. Сектор ИКТ в течение некоторого времени демонстрировал уверенный рост и вырос на треть также во втором квартале.

Одна из причин быстрого роста — экономический спад во втором квартале прошлого года, который привёл к очень низкой базе. В то же время экономика Эстонии во втором квартале этого года также была больше, чем в том же квартале два года назад. Точнее, по сравнению со вторым кварталом 2019 года — на 4,7%. Во втором квартале ВВП также превысил докризисный пик на 6,7 процента. Однако следует принять во внимание, что Департамент статистики Эстонии немного углубил экономический спад предыдущего года и снизил цифры роста в первом квартале этого года.

Инвестиции выросли даже без влияния Volkswagen

Частное потребление сильно выросло во втором квартале, увеличившись на 12,5%. Объем частного потребления также превысил уровень двухлетней давности. Четвёртый квартал подряд инвестиции продолжали уверенно расти — во втором квартале на 60%. Как и прежде, это было связано с инвестициями Volkswagen в программное обеспечение своей эстонской дочерней компании. Во втором квартале такие инвестиции составили более 600 миллионов евро, а в первом полугодии этого года VW по предварительным оценкам сделал инвестиций более чем на 1,2 миллиарда евро, что составляет около 9% полугодового ВВП. Однако влияние таких инвестиций на ВВП незначительно, поскольку они также учитываются при импорте, в то время как вклад в добавленную стоимость всё ещё очень мал. Однако следует учитывать, что инвестиции выросли даже без влияния Volkswagen. Увеличение запасов, которые выросли до 6% ВВП в постоянных ценах, также оказало сильное влияние на экономический рост.

Во втором полугодии продолжится уверенный экономический рост, а пенсионные накопления придадут ему дополнительный импульс

В августе общее настроение эстонской экономики несколько понизилось, но всё равно является самым высоким за последние четыре года. Выше докризисного уровня повысилось чувство уверенности у всех, кроме потребителей, а также улучшились перспективы промышленного производства и экспорта в ближайшие месяцы. Правда, краткосрочные перспективы для промышленности и сферы услуг в августе стали менее оптимистичными, но они остаются очень хорошими. В третьем квартале в Эстонии продолжился устойчивый экономический рост. Индекс деловой активности в экономике зоны евро немного снизился в августе, но всё ещё находится на самом высоком уровне за 15 лет. Неопределённость усугубляется более широким распространением дельта-штамма коронавируса и новых штаммов, а также рядом трудностей с поставками.

В сентябре люди получат из второй ступени немногим более миллиарда евро, что составляет 3,6% ВВП этого года. Это должно стимулировать частное потребление и инвестиции в жильё в этом и следующем году и придать дополнительный импульс росту. Согласно прогнозу, опубликованному Swedbank на прошлой неделе, экономика Эстонии вырастет на 8% в этом году и на 4% в следующем году. Мы уточним эти цифры в новом экономическом прогнозе, который будет опубликован осенью.