04.09.2021, 18:40
В воскресенье утром снова откроется для движения бульвар Эстония
Foto: Andres Putting
Бульвар Эстония вновь будет открыт для движения утром воскресенья, 5 сентября.
До полуночи 4 сентября движение на бульваре Эстония будет перекрыто в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню без автомобилей, а также ”Зеленый путь в сердце города” в рамках Месячника экологичного движения.
Движение троллейбусов № 1 и 3, а также автобусов № 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 31, 40, 42, 46, 48, 56, 67 и 68 будут восстановлено по прежнему маршрута с утра воскресенья, 5 сентября.