Раймонд Кальюлайд: в Таллинне партиям нужно будет забыть о разногласиях и пойти на компромисс

”По какой-то причине в последние недели велись жаркие дискуссии на тему того, что будет после выборов — все хотят знать, кто с кем дружит. И этот вопрос всегда вызывал большой интерес. Наша позиция — в Таллинне к власти должна прийти эффективная коалиция, которая действительно будет работать и заботиться о развитии города на протяжении четырех долгих лет. Но до выборов мы, естественно, никакие коалиционные переговоры вести не будем”, — сказал Кальюлайд.

Он подчеркнул, что партиям в горсобрании нужно думать шире, забыть о различиях и найти точки соприкосновения.

”На выборах президента в Рийгикогу для достижения наилучшего результата партиям пришлось отодвинуть свои интересы и разногласия на второй план, стереть грань между коалицией и оппозицией, и сообща найти консенсусного кандидата. И точно так же нужно поступить и партиям, которые пройдут в горсобрание — найти общую платформу и добиться консенсуса по вопросам стратегического развития города”, — отметил кандидат на пост мэра.

”Так же как на улицах в центре Таллинна нарисованы красные велодорожки, так и в столичной политике на протяжении многих лет проводились бесчисленные красные линии и возводились высокие стены. Но в горсобрании должно быть сформировано большинство, которое сумеет договориться, кто и на каких принципах будет управлять городом. Этого не удастся достигнуть, если партии не смогут отказаться от своей прежней риторики и сосредоточиться на том, что можно сообща сделать во имя Таллинна и его жителей”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

Таллиннский округ Социал-демократической партии сегодня на съезде утвердил свой избирательный список на предстоящие муниципальные выборы. В список вошли 120 человек, из них 74 женщины и 46 мужчин. Старшему по возрасту кандидату — 81 год, самому молодому — 18 лет.