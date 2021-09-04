04.09.2021, 17:25
СЕГОДНЯ | Сборная Карпина сыграет на Кипре с футбольными карликами
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Сегодня, 4 сентября, в 19.00 сборная России сыграет на Кипре с одним из аутсайдеров группы H отборочного турнира к чемпионату мира-2022.
Для уроженца Нарвы Валерия Карпина этот матч будет вторым официальным у руля национальной команды России. В первом россияне добыли одно очко, сыграв нулевую ничью с Хорватией.
К матчу на Кипре сборная России подходит в статусе безусловного фаворита. Хозяева не только ни разу не попадали в финальные турниры крупнейших соревнований, но и крайне неудачно провели последний матч против Мальты, уступив 0:3.
Начало встречи в 19.00.