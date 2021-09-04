Сборная России обыграла Кипр и вышла на первое место в группе

Уже на 6-й минуте матча счет ударом с правого угла штрафной открыл Александр Ерохин. Несмотря на преимущество сборной России, этот гол остался единственным в первые 45 минут встречи.

Второй тайм также проходил с преимуществом российской сборной, и уже через 10 минут после перерыва вышедший на замену Жемалетдинов после сольного прохода удвоил преимущество команды России. Во второй половине тайма хозяева перехватили инициативу и несколько раз угрожали воротам Гильерме, однако до финального свистка счет матча остался неизменным.

Основные соперники сборной России - команды Словакии и Хорватии - выйдут на поле в 21.45 по таллиннскому времени. До этого времени россияне лидируют в группе H с 10 набранными очками.

Кипр — Россия 0:2 (0:1)

4 сентября, 19.00, ”ГСП Стэдиум”

Голы:

0:1 – 6 Ерохин, 0:2 - 55 Жемалетдинов.

Кипр – Михаил, Псалтис (Захариу, 77), Иоанну, Каро, Панайоту (Авраам, 62), Папулис (Элиа, 73), Артиматас (Кирьяку, 73), Питтас (Ционис, 61), Кастанос, Лоизу, Кателарис.

Россия – Гильерме, Караваев, Самошников, Дивеев, Джикия, Головин (Кузяев, 68), Ерохин, Черышев (Жемалетдинов, 46), Баринов, Миранчук (Бакаев, 65), Смолов (Тюкавин, 75).

Предупреждения:

Артиматас (45), Смолов (59), Ерохин (74), Кателарис (90), Жемалетдинов (90).

Для уроженца Нарвы Валерия Карпина этот матч будет вторым официальным у руля национальной команды России. В первом россияне добыли одно очко, сыграв нулевую ничью с Хорватией.

К матчу на Кипре сборная России подходит в статусе безусловного фаворита. Хозяева не только ни разу не попадали в финальные турниры крупнейших соревнований, но и крайне неудачно провели последний матч против Мальты, уступив 0:3.

Начало встречи в 19.00.