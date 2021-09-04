ПРЯМО СЕЙЧАС | Сборная России открыла счет на Кипре

Уже на 6-й минуте матча счет ударом с правого угла штрафной открыл Александр Ерохин. Несмотря на преимущество сборной России, этот гол остался единственным в первые 45 минут встречи.

Кипр — Россия 0:1 (перерыв)

4 сентября, 19.00, ”ГСП Стэдиум”

Гол: 0:1 — 6, Ерохин.

Кипр — Михаил, Псалтис, Иоанну, Каро, Панайоту, Папулис, Артиматас, Питтас, Кастанос, Лоизу, Кателарис.

Россия — Гильерме, Караваев, Самошников, Дивеев, Джикия, Головин, Ерохин, Черышев, Баринов, Миранчук, Смолов.

Для уроженца Нарвы Валерия Карпина этот матч будет вторым официальным у руля национальной команды России. В первом россияне добыли одно очко, сыграв нулевую ничью с Хорватией.

К матчу на Кипре сборная России подходит в статусе безусловного фаворита. Хозяева не только ни разу не попадали в финальные турниры крупнейших соревнований, но и крайне неудачно провели последний матч против Мальты, уступив 0:3.

Начало встречи в 19.00.