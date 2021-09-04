Глобальное потепление может ”пробудить” древние вирусы

По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь пробудиться. Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются… Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.