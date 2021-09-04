Эксперт: в Финляндии эпидемия коронавируса находится на финишной прямой

Эпидемия коронавируса в Финляндии находится на финишной прямой, считает руководитель отдела безопасности здоровья в Ведомстве THL Мика Салминен.

Он заявил, что, по нынешним данным, уже две прививки обеспечивают долговременную защиту от тяжелой формы ковида. Третья доза вакцины может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, но остальным в третьей прививке пока нет необходимости, пишет Yle.

По мнению Салминена, разом от всех ограничений отказываться не стоит, но строгие меры безопасности уже не нужны благодаря широкому охвату населения вакцинацией.

"Примерно через месяц или два охват вакцинацией позволит вернуться к относительно нормальной жизни. Так как в мире все еще бушует пандемия и вирус никуда уже не исчезнет, в какой-то момент можно ожидать ухудшения ситуации, но это уже не должно привести к таким локдаунам, которые были нужны, когда у нас не было вакцины".

Ковидный паспорт и платное тестирование

В качестве альтернативы коронавирусным ограничениям предлагают ввести так называемый ковидный паспорт.

Правительство готовит свое предложение о применении данной справки и, в частности, рассматривает возможность введения ковидного паспорта на рабочих местах.

Большинство из десяти опрошенных Yle работодателей считают, что паспорт мог бы облегчить организацию труда.

Судя по всему, невакцинированные люди смогут получить ковидный паспорт с помощью отрицательного результата теста, однако за тест, скорее всего, придется платить.