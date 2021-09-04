Список центристов в Мустамяэ возглавит Юри Ратас
”Абсолютное большинство жителей Таллинна доверяли Центристской партии уже пять раз подряд. Мы оправдали это доверие и, конечно, будем просить такой же решительной поддержки сейчас”, — сказал Юри Ратас.
По словам председатель Центристской партии, для него большая честь снова баллотироваться в Мустамяэ. ”Именно поддержка жителей Мустамяэ на выборах и поддержка добрым словом дали мне толчок в политике. Я очень рад, что в районе проделана серьезная работа. В Мустамяэ чисто и аккуратно, местных жителей обслуживают в современных зданиях, школы приведены в порядок, за зеленой частью городского района хорошо ухаживают", — сказал Юри Ратас. "Мы идем на выборы в Таллинне с очень сильными кандидатами и осмысленным видением. Центристская партия - правильный выбор!”
Юри Ратас является спикером Рийгикогу с марта 2021 года. В 2016-2021 годах он был премьер-министром Эстонии, в 2007-2016 годах — вице-спикером Рийгикогу. В 2005-2007 годах Юри Ратас был мэром Таллинна, в 2003-2005 годах — вице-мэром Таллинна.