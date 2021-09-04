5 сентября в Ласнамяэ впервые пройдет день дворовых кафе

По словам организаторов, проявляется активный интерес к тому, как будет выглядеть известный всем формат дворовых кафе среди многоэтажек. ”Я уверена, что многие придут посмотреть, получится ли провести день кафе среди многоквартирных домов, потому что обычно подобные мероприятия проводятся во дворах частных домов”, — говорит Кармен Паюсте, принявшая от имени сообщества Сикупилли от горуправы района Ласнамяэ награду за гражданский активизм. По ее словам, для организации дня дворовых кафе необходимо активное местное сообщество: ”Я рада, что в нашем районе живет так много инициативных людей, без которых проведение мероприятия было бы невозможно”.