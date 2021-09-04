Можно построить 10 стадионов. Представители Эстонии на Востоке Украины поделились своим опытом, как сэкономить на э-выборах
В обсуждении данной темы приняли участие председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, посол Эстонии в Украине Эстонской Каймо Кууск, директор департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений Луганской облгосадминистрации Денис Денищенко, а также лидер движения ЧЕСТНО Вита Думанская, которая была модератором обсуждения данной темы.
Думанская напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести в стране э-голосование или же как здесь говорят — голосование в смартфоне.
Все спикеры панельной дискуссии высказались за введение э-голосования в Украине. Кууск напомнил, что в Эстонии первое э-голосование было проведено на местных выборах в 2005 году. ”В Эстонии живут 1,3 млн человек и каждый голос для нас имеет важное значение. Мы проводили исследование: во время обычного голосования каждый голос обходится стране 4 евро. А э-голосование 1-1,2 евро. Мы очень экономим. Не говоря уж про то, что некоторые люди должны ездить на избирательные участки, а это экономия на времени, а для некоторых экономия на бензине. В 2005 году в электронном голосовании приняло участие 1,9% избирателей. Два года спустя эта цифра составила 4,3 %. Тогда в электронном голосовании приняла участие и моя мама. Это показывает то, что люди в возрасте не должны бояться электронного голосования”, — отметил посол, который признал, что и сам стал голосовать в электронном виде, потому что отдать свой голос в интернете можно уже за два дня до официального голосования на избирательных участках.
Денис Денищенко признал, что существует опасность, что в Украине при э-голосовании будут манипуляции и обманы.
Председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заявил, что Украина уже готова перейти на э-голосование, опираясь на опыт Эстонии. По его словам, еще в 2004 году это было невозможно.
В 2004 году у нас в администрации был 1 принтер, 1 компьютер с интернетом и один факс. ”Сейчас нет проблем для организации э-выборов. Сейчас в Украине можно авторизовываться в банке через отпечаток пальца. Да, будут пытаться обманывать. Но технологии каждый день модернизируются и на каждую манипуляцию будет противодействие. В наши дни будущее за э-голосованием”, — говорит Денис Денищенко. Он уверен, что манипуляции на выборах и попытка покупки голосов — это работа правоохранительных органов.
”Должно быть серьезное наказание за попытку фальсификации”, — уверен Власенко. ”Это должно наказываться в уголовном порядке” — добавляет Роман Власенко.
”Это дешевле для бюджета и стоит в два раза дешевле, — продолжает посол Эстонии Кууск. — Если в Украине 40 миллионов жителей, то это экономия в несколько миллиардов. На этом можно сэкономить и построить стадион”. ”Десять стадионов”, — отмечает Власенко.
Каймо Кууск, ссылаясь на дипломатов из Великобритании приводит в пример недавнее голосование по вопросу брексита. Англичане признали, что голосование было трудно организовать, которое проходило на участках.
По словам Власенко, электронное голосование может повысить явку на выборах, привлечь молодежь. ”Извините за выражение, но некоторым молодым, возможно, западло идти голосовать. А голосованием в смартфоне их можно привлечь к тому, чтобы они отдали свой голос. И потом они не будут говорить: я за этих не голосовал”, — рассуждает Власенко.
По словам эстонского посла, всегда есть опасность обмана на выборах, но с этим надо бороться.
Фестиваль мнений в Северодонецке Луганской области Украины организован в сотрудничестве MTÜ Mondo и ”Восток-СОС”. Портал RusDelfi благодарит MTÜ Mondo за организацию поездки в Восточную Украину.