Фестиваль ЛаснаКино продолжится семейным фильмом “Гуд бай, Берлин!”

14-летний Майк Клингенберг искренне считает себя скучным неудачником: он единственный в классе, кого не пригласила на свой день рождения самая красивая девочка школы Татьяна. А тут ещё одна напасть: в класс приходит новенький, некрасивый парень с непроизносимой фамилией Чихачов, которую даже преподавателю не удается прочитать с первого раза (со второго, впрочем, тоже, потому что русское Чихачёв по правилам немецкой грамматики пишется как Tschichatschow). Сажают его за одну парту с Майком.

Два неудачника на один класс — это уж слишком, рассуждает Майк. Но Андрей Чихачов по прозвищу Чик вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же день каникул он появляется около дома Майка на ободранной ”Ниве” с предложением отправиться вдвоем в таинственную Валахию, где якобы живет его дедушка. А сначала неплохо было бы заехать на день рождения к Татьяне.

Фильм снял режиссер Фатих Акин по бестселлеру Вольфганга Неррндорфа ”Чик”, в переводном варианте названный ”Гуд бай, Берлин”, получившему широкую известность за пределами самой Германии, где он был включен в список литературы, рекомендованной к обязательному прочтению подростками.

”Фильм классный, в нем есть настоящая дружба, приключения, испытания и преодоление. Кино, несмотря на легкость и простоту сюжета, заставляет задуматься. Фильм будет интересен, пожалуй, всем, ведь в каждом из нас живет немножко бунтаря, которого иногда так хочется выпустить наружу. Берите своих подростков и приходите вместе смотреть это кино!”, — рекомендует Полина Ляшева, один из организаторов фестиваля.

На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.