Первая тройка центристов в Кесклинне: Аас, Попов и Хауканымм

По словам первого номера в Кесклинне Таави Ааса, с 2015 по 2019 год занимавшего должность мэра Таллинна и с 2005 года работавшего вице-мэром столицы, список центристов в Кесклинне состоит из сильных экспертов и опытных политиков. ”Кесклинн является уникальным районом — это, с одной стороны, визитная карточка Таллинна, а с другой, дом для многих таллиннцев. Кесклинну необходимы многосторонние знания и навыки и именно их предлагает наш список”, — сказал Таави Аас.

По словам Таави Ааса, в последние годы городское пространство в Таллинне стремительно развивается. В качестве примера он привел улицу Рейди, которая снизила транспортную нагрузку на центр и позволила соединить в единую сеть уже имеющиеся велодорожки. Кроме этого, был построен целый ряд современных зон для отдыха, таких как обновленный парк Таммсааре, парк Туви с тренажерным залом на свежем воздухе, которым в том числе могут пользоваться люди с особыми потребностями, а также спортивная и игровая площадка для всей семьи по адресу Ластекоду 32, строительство которой завершится в ближайшее время.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм отметила, что в последние несколько лет было много сделано, чтобы открыть город морю — сразу несколько важных проектов находятся в стадии реализации.

”При этом, вместе со строительством новых объектов нужно заботиться и об историческом наследии — это и работы, направленные на то, чтобы открыть для горожан виды на Старый город, и работы по ремонту городской стены и бастиона Скооне. Управа района также делает активные шаги для защиты зон исторического наследия от неподходящих для этих зон зданий и строений”, — сказала Моника Хауканымм.

В списке Центристской партии в Кесклинне также баллотируются депутат парламента Наталия Маллеус, бывший председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава, искусствовед Юри Куускемаа и врач Владимир Афанасьев.