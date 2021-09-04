В Латвии зафиксировано 360 новых случаев Covid-19 за сутки, в Литве — 833

Латвия



За минувшие сутки произведено 46 787 тестов на Covid-19, в 360 случаях инфекция подтвердилась, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Информация о смертях от Covid-19 в прошедшие сутки не поступала.

Из 360 новых случаев 302 приходятся на невакцинированных жителей. Еще 58 человек, которым в минувшие сутки поставлен диагноз Covid-19 — были привиты.

Доля позитивных случаев составила 0,8%. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в стране — 169,9 случаев на 100 тысяч жителей.

Литва



За минувшие сутки в Литве было выявлено 833 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6 человек.

Двое умерших были старше 80 лет, а по одному – в возрасте более 50, 60, 70 и 90 лет. Все они не были привиты.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 309,5 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 5,8%. За минувшие сутки в стране было сделано 7724 молекулярных (ПЦР) и 6686 антигенных тестов на COVID-19. В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 тыс. 14 человек, из них всё еще больны 7386 - этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончались 4598 человек, из них 39 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9301 смерть.