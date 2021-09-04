В Хельсинки прекратится прокат электросамокатов в выходные дни в ночные часы — с полуночи до пяти утра.

Столичные власти сообщили, что договорились об этом с крупнейшими прокатными компаниями, работающими в Финляндии.

Кроме того, максимальная скорость электросамокатов будет сокращена во всех городах в дневное время с 25 до 20, а в ночное время с 25 до 15 километров в час.

Речь идет об эксперименте, который продлится до конца года.

Предполагается, что эти меры помогут предотвратить несчастные случаи с участием электросамокатов.

На запрещении использования электросамокатов по ночам в выходные уже давно настаивали столичные врачи. Согласно собранной медицинским округом Хельсинки и Уусимаа HUS статистике, порядка 70% процентов пациентов, обращающихся в травматологию столичной дежурной больницы Мейлахти и пострадавших в результате езды на электросамокате, попадают в аварии в ночное время. Из получивших травму головы 80% управляли самокатом в нетрезвом виде.