Начался сбор идей для столичного народного бюджета 2022 года
”Предложения местных жителей — хорошая база для создания качественного городского пространства и развития каждого района. Таллиннский народный бюджет является для этого прекрасной возможностью и мы приветствуем каждую идею. Великое в малом — давайте мыслить глобально, реализуя проекты в своем районе, — отметил руководитель бюро города будущего при Таллиннском стратегическом центре Тоомас Тюрк. — Предлагая свою идею, подумайте, насколько реализуем проект и как найти для него поддержку. Цель народного бюджета как одного из инструментов демократии — внедрять в жизнь проекты, которые представляют для общественности наибольший интерес и заручились максимальной поддержкой горожан”.
Планируемый объем народного бюджета в 2022 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета.
С сегодняшнего дня все жители Таллинна могут предложить в своем районе идеи, которые, по их мнению, следовало бы реализовать за счет городских средств в 2022 году. Предложения можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; прочее. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Важно, чтобы на основании идей была возможность создавать объекты, которыми смогут бесплатно пользоваться все жители города. Кроме того, могут быть вновь представлены идеи, которые в прошлом году не набрали достаточного количества голосов.
Идеи можно подавать в электронном виде на сайте, а также на бумажном носителе в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или в помещениях районной управы. Руководство по подаче предложений можно найти на сайте народного бюджета.
Возможность реализации поступивших идей оценит экспертная комиссия. Отобранные варианты будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование, которое начнется 29 ноября и продлится до 12 декабря 2021 года. В голосовании по идеям сможет принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше, место жительства которого по данным регистра народонаселения находится в Таллинне. Каждый участник голосования сможет проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи в районе, где он проживает по данным регистра народонаселения.
В ходе сбора идей для народного бюджета 2021 года от горожан поступило более 500 предложений. В каждом районе была выбрана одна идея (в порядке исключения — две идеи), и к настоящему моменту большинство из них либо уже воплощены в жизнь, либо будут реализованы еще в этом году. Осуществление особо масштабных проектов будет завершено в следующем году.
В числе проектов, получивших финансирование в рамках народного бюджета 2021 года, к примеру, представленная Марит Финни идея создания на улице Тильдри в Кристийне японского мини-леса, который будет способствовать поддержанию биологического разнообразия. Высадка леса запланирована на последнюю неделю сентября. В октябре будет реализован также второй проект района Кристийне — тропа приключений для ребят постарше в парке Лёвенру. Авторы представленной в рамках народного бюджета идеи — Рэйчел Каролин Кунда и Аннабель Тильк (ранее Воометс). На территории будет также создана небольшая зона отдыха со скамейками и парковкой для велосипедов.
В Кесклинне в ходе голосования по народному бюджету победил проект Мооники Китть и Тайми Саар по установке кранов с питьевой водой у троп здоровья. Этот проект уже полностью реализован.
В Пирита поддержку получил проект по созданию памп-трека на ул. Румму (автор — Прийт Аунроос). Аттракцион был построен летом. Управа района также реализовала занявшую второе место идею по обновлению искусственного покрытия на теннисных кортах Козе, авторами которого являются Кайе Вяхесоо и Леа Нильсон. Этот проект был реализован в августе.
На улице Кийли, возле 32-й средней школы в районе Мустамяэ к началу сентября была построена площадка для игры в мяч, на которой все желающие могут играть не только в баскетбол и волейбол, но и в теннис, в т. ч. настольный, а зимой — кататься на коньках. Идею представил Меэлис Райенд.
По итогам народного голосования в районе Нымме в 2021 году победил проект по реконструкции покрытия оздоровительных троп Пяэскюла и Харку, представленный Робертом Петерсоном. Строительство должно начаться в сентябре.
В районе Хааберсти в сентябре будет реализован проект строительства тренажерной площадки на оздоровительной тропе Ыйсмяэского болота, идею которого представил Ало Лыоке. На месте планируется создать разнообразные возможности для занятия спортом, чтобы люди могли круглый год тренироваться на свежем воздухе.
Жители района Ласнамяэ в ходе голосования поддержали проект по реновации пешеходного тоннеля Мустакиви. Первый этап проекта — снос старых киосков и приведение тоннеля в порядок — должен завершиться к началу зимы. Поскольку смета превзошла ожидания, проект был разделен на две части. В ходе второго этапа будет разрабатываться новое архитектурное решение тоннеля. Авторы идеи — Анастасия Шарымова и Валентина Лашманова.
В Пыхья-Таллинне на улице Копли осенью 2022 года откроется променад имени кота Августа, который будет располагаться между трамвайной остановкой ”Сальме” и магазином Rimi на улице Теллискиви. Авторы идеи: Юлле Майсте, Меэлис Лукас и Ивика Хольм. Согласно задумке, променад поможет повысить безопасность пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, а также внести разнообразие в городское пространство.
Дополнительная информация о сборе идей и процессе оценивания можно найти ЗДЕСЬ.