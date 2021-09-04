Начался сбор идей для столичного народного бюджета 2022 года

”Предложения местных жителей — хорошая база для создания качественного городского пространства и развития каждого района. Таллиннский народный бюджет является для этого прекрасной возможностью и мы приветствуем каждую идею. Великое в малом — давайте мыслить глобально, реализуя проекты в своем районе, — отметил руководитель бюро города будущего при Таллиннском стратегическом центре Тоомас Тюрк. — Предлагая свою идею, подумайте, насколько реализуем проект и как найти для него поддержку. Цель народного бюджета как одного из инструментов демократии — внедрять в жизнь проекты, которые представляют для общественности наибольший интерес и заручились максимальной поддержкой горожан”.

Планируемый объем народного бюджета в 2022 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета.

С сегодняшнего дня все жители Таллинна могут предложить в своем районе идеи, которые, по их мнению, следовало бы реализовать за счет городских средств в 2022 году. Предложения можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; прочее. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Важно, чтобы на основании идей была возможность создавать объекты, которыми смогут бесплатно пользоваться все жители города. Кроме того, могут быть вновь представлены идеи, которые в прошлом году не набрали достаточного количества голосов.

Идеи можно подавать в электронном виде на сайте, а также на бумажном носителе в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или в помещениях районной управы. Руководство по подаче предложений можно найти на сайте народного бюджета.