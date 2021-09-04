В Индии разработана первая в мире ДНК-вакцина против COVID-19

Отмечается, что новая вакцина под названием ZyCoV-D вводится в кожу пациента без инъекции при помощи специального устройства, вакцина проникает в верхние слои эпидермиса под давлением, пишет Gazeta.ru.

Согласно данным клинический исследований, в которых приняли участие 28 тысяч человек, эта вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19.

Несмотря на то что эффективность этого препарата не особо высока по сравнению с другими вакцинами от COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны, поскольку ZyCoV-D тестировалась против дельта-штамма, в то время как предыдущие препараты создавались на основе уханьского штамма.

Вирусолог из Университета Ашока в Сонипате Шахид Джамиль отметил, что если ДНК-вакцины окажутся успешными, они станут будущим вакцинологии, потому что их легко изготовить.