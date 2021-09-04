Глава Alexela: мы поддерживаем вакцинацию, но одними запретами проблему не решить

В четверг компания Olerex объявила, что для привлечения своих сотрудников к вакцинации они намерены в будущем выплачивать премии только вакцинированным работникам. ”Мы хотим мотивировать вакцинацию — чтобы привлечь сотрудников, мы внесли вакцинацию в число наших дополнительных денежных выплат. Это означает, что никаких удержаний от основной базовой зарплаты не будет, речь идет о премиях и бонусах", — сказала руководитель Olerex Пирет Миллер.

Решение Olerex не одобряет другая крупная топливная компания Эстонии — Alexela. ”Мы поддерживаем вакцинацию, а также гибкость и уважение к людям. Но мы определенно не поддерживаем управление, основанное на приказах и запретах”, — прокомментировал глава AS Alexela Айво Адамсон.

По его мнению, история показывает, что если решать проблемы в обществе только с помощью запретов и распоряжений, то в результате это только усугубит положение. "Придется вводить новые запреты в новом ключе", — поясняет он.

Айво Адамсон добавил, что в работе компании Alexela они продолжают использовать экспресс-тесты на антигены, которые при необходимости доступны всем сотрудникам. Кроме того, тесты регулярно используются для проверки сотрудников с целью снижения рисков заболевания.

”Поскольку мы имеем дело с конфиденциальной информацией о здоровье, нашим сотрудникам предоставляются все необходимые инструкции и обучение", — сказал глава Alexela.