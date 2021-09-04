В Эстонии за сутки выявили 352 новых случая заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 265 человек не были вакцинированы. 87 зараженных были с завершенным курсом вакцинации.

По состоянию на утро 4 сентября в больницах находится 139 пациент с COVID-19. Из них в интенсивной терапии — 17 пациентов, на управляемом дыхании — 10 человек.

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 80-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 295 зараженных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утром прививки сделаны всего 728 888 людям, из которых 95 357 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации 633 531 человека завершен. За сутки ввели 3 318 доз, всего введено 1 282 584 дозы вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,7%.

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