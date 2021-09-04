В Эстонии за сутки выявили 352 новых случая заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 265 человек не были вакцинированы. 87 зараженных были с завершенным курсом вакцинации.

По состоянию на утро 4 сентября в больницах находится 139 пациент с COVID-19. Из них в интенсивной терапии — 17 пациентов, на управляемом дыхании — 10 человек.

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 80-летняя женщина. Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1297 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 363,5 случая на 100 000 человек.

По состоянию на сегодняшнее утром прививки сделаны всего 728 888 людям, из которых 95 357 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации 633 531 человека завершен. За сутки ввели 3 318 доз, всего введено 1 282 584 дозы вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,7%.

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