Из Пыхья-Таллинна вывезено шестьдесят брошенных автомобилей

”Это наше общее городское пространство, к которому надо относиться разумно. Дома нам хочется избавиться от непригодных вещей, так же с заботой стоит относиться к окружающему нас пространству, и как в данном случае, сотрудничать с МуПо при вывозе автохлама”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и поблагодарила инспекторов МуПо за хорошую работу.