04.09.2021, 09:55
Из Пыхья-Таллинна вывезено шестьдесят брошенных автомобилей(11)
Фото: автохлам, автор - управа Пыхья-Таллинна
В этом году при содействии Муниципальной полиции из Пыхья-Таллинна было вывезено шестьдесят брошенных автомобилей.
”Это наше общее городское пространство, к которому надо относиться разумно. Дома нам хочется избавиться от непригодных вещей, так же с заботой стоит относиться к окружающему нас пространству, и как в данном случае, сотрудничать с МуПо при вывозе автохлама”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и поблагодарила инспекторов МуПо за хорошую работу.
”Я рад сообщить, что проблема автохлама больше не стоит в Пыхья-Таллинне так остро, как прежде. За примерно три года нам удалось освободиться от порядка трех сотен таких автомобилей”, — сказал главный инспектор МуПо Павел Бойцов.
На сегодняшний день известно о еще примерно сорока оставленных автомобилях, занимающих ценное городское пространство.