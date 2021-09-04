В Болгарии спрогнозировали поражение Украины за шесть часов в случае войны с Россией

Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что намерения США оказать Украине военную помощь потенциально могут привести к тому, что Киев предпримет непредсказуемые действия в попытках силового урегулирования на востоке страны, пишет Gazeta.ru со ссылкой на РиаНовости.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, отметил, что Вашингтон и Киев ”имеют общие ценности” и выразил приверженность США ”целостной, свободной и неделимой” Украине перед лицом ”российской агрессии”.