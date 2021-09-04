Сегодня в центре Таллинна пройдет соревнование по диск-гольфу

”Для нас очень важно способствовать созданию возможностей для проведения активного досуга на свежем воздухе. Диск-гольф в самом центре города, в который обычно играют на природе — это несомненно интересное и увлекательное зрелище”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Соревнования по диск-гольфу Vanalinna Open 2021 впервые пройдут в десяти местах в Старом городе и вокруг него. Всего на соревнованиях будет задействовано более 100 корзин для диск-гольфа. Соревнования будут проходить целый день.

Организаторы соревнований обеспечат безопасность мероприятия — диски нужно будет кидать в корзины с меньших расстояний, чем обычно, а в каждом пункте будут находиться следящие за участниками инструкторы. В зависимости от месторасположения пункта расстояние до корзины будет составлять 5-35 метров.

”Я давно хотел провести соревнования в одном из парков Кесклинна, но не мог раньше получить для этого разрешения. Мы проделали очень много работы и теперь любители диск-гольфа смогут провести один день в Старом городе и насладиться всеми его достопримечательностями, сыграв в любимую игру”, — сказал главный организатор мероприятия Ральф Рогов. — Мы получили это возможность благодаря сотрудничеству с Управой района Кесклинн, которая сразу поддержала идею. Мечты сбываются!”

Соревнования начнутся утром в субботу и продлятся весь день. Каждый участник соревнования посетит за это время десять пунктов в различных исторических уголках Старого города и вокруг него.