Под Самарой убили подозреваемого в педофилии. Это мог сделать отец одной из жертв

"Слава рассказывал, что Олег все это время сидел в телефоне, ему это не понравилось. В какой-то момент Свиридов уснул, а Слава взял его мобильник и решил посмотреть, что это друг там так рассматривал. Он нашел видео, на котором Олег заставляет дочь Вячеслава, которой всего девять лет, заниматься с ним оральным сексом", — цитирует газета одного из местных жителей.

Как писала региональная "Комсомольская правда", 25 августа в поселке Прибрежный Самарской области Олег (так в СМИ называют убитого подозреваемого в педофилии) помогал своему близкому другу Вячеславу занести в квартиру новый шкаф. После этого друзья решили выпить.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие отрабатывают две версии произошедшего. По одной из них, мужчину, подозреваемого в педофилии, убил отец одной из пострадавших девочек. По другой версии — мужчина сам "наткнулся на нож" во время ссоры с отцом пострадавшей.

На причастность к убийству проверяют мужчину 1987 года рождения, чье имя не называется. Его будут проверять на полиграфе, добавили в СКР.

По данным СМИ, обе девочки были хорошо знакомы с предполагаемым насильником: одна из них — дочь его бывшей сожительницы, а вторая — дочь его давнего друга.

По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на тот момент было 6 и 8 лет, и снимал это на телефон.

Незадолго до гибели убитый стал подозреваемым по уголовному делу по пункту "б" части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Тело 32-летнего мужчины обнаружили в лесу 2 сентября. Его смерть предположительно наступила в результате ножевого ранения, сообщили в Следственном комитете (СКР). В ведомстве уточнили, что тело обнаружили закопанным, что "указывает на возможную попытку его сокрытия", рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

После этого, пишет издание, Вячеслав разбудил товарища и начал избивать его, но их разняли случайные свидетели конфликта. После этого Олег сбежал.

Вячеслав обратился в полицию. Во время расследования выяснилось, что в 2016 году Олег мог совершить действия сексуального характера с шестилетней дочерью девушки, с которой он тогда жил, и также записал происходящее на телефон.

Как рассказала "Московскому комсомольцу" знакомая убитого, с девушкой, у которой была дочь от предыдущих отношений, он сожительствовал пять-шесть лет. Их отношения собеседница газеты описывает как "сложные, неспокойные": "Олег с ней постоянно ругался и дрался. У него не было постоянной работы. Как многие у нас, он подрабатывал в гаражах. Сидел частенько на шее у жены".

По словам собеседницы МК, мать девочки не догадывалась о произошедшем с дочерью. После того, как о произошедшем стало известно полиции, правоохранители пришли домой к Олегу, но того не оказалось в квартире, пишет издание.

"Комсомольская правда" пишет, что родители пострадавших девочек 26 августа сами пришли к Олегу домой. "[Родители] стали выяснять, зачем он это делал. Тот внятного ответа не дал, извинялся. После разговора они ушли, а потом Вячеслав сказал, что пойдет к Олегу и сам приведет его в полицию. В четверг вечером [26 августа] Свиридова еще видели живым", — рассказал источник издания.

В пятницу, 27 августа, в отношении Олега возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а его самого объявили в розыск.

Дело об убийстве



Олега искали почти неделю, но поиски не дали результатов. По данным "Комсомольской правды", оперативники опросили его знакомых и родственников пострадавших девочек, и хотели вызвать в полицию Вячеслава, так как нашли несостыковки в его показаниях. Но 2 сентября тот сам пришел в полицию и признался в убийстве, утверждает газета.

Как пишет издание, Вячеслав заявил, что случайно убил Олега во время ссоры, и сам показал полицейским, где находится тело.

По данным "Московского комсомольца", Вячеслав рассказал оперативникам, что во время ссоры достал нож, и Олег сам напоролся на лезвие.

"Комсомльская правда" пишет, что 34-летнего Вячеслава задержали по делу об убийстве. В тот же день, 2 сентября, Красноглинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщают СМИ, назначить ему такую меру пресечения суд просило следствие. Адвокат мужчины просил отправить его подзащитного под подписку о невыезде.

Обвиняемый в суде рассказал, что 26 августа встретился с Олегом и ударил его лопатой по голове. После этого Олег сам ранил в себя в грудь и скончался, заявил подсудимый.