03.09.2021, 21:22
ФОТО и ВИДЕО | Предприятия оборонной промышленности представили новую продукцию(4)
Эстонский союз оборонной промышленности провел в пятницу, 3 сентября, презентацию новой продукции. Главным гостем мероприятия стала президент Керсти Кальюлайд, а главным событием — холостой выстрел из гранатомета.
Эстонская компания Defforce разработала новый учебный или холостой снаряд для гранатомета, пишет RusERR.
"Потребность, которую мы попытались удовлетворить — это возможность для расчетов гранатомета "Карл Густав" производить выстрелы. Вы представляете эстонских или любых других солдат в лесу с автоматами, но без холостых патронов? Так что мы надеемся, что этот продукт закроет пробел в обучении гранатометных расчетов", — сказал в интервью "Актуальной камере" член правления OÜ Defforce Айвар Рауам.
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