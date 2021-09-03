ФОТО и ВИДЕО | Предприятия оборонной промышленности представили новую продукцию

"Потребность, которую мы попытались удовлетворить — это возможность для расчетов гранатомета "Карл Густав" производить выстрелы. Вы представляете эстонских или любых других солдат в лесу с автоматами, но без холостых патронов? Так что мы надеемся, что этот продукт закроет пробел в обучении гранатометных расчетов", — сказал в интервью "Актуальной камере" член правления OÜ Defforce Айвар Рауам.