Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану

Насколько активными будут контакты с новыми хозяевами Афганистана — это Евросоюз будет решать, исходя из действий "Талибана" и нового правительства в стране. Для этого министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении разработали пять критериев, объяснил Боррель.

"В Афганистане новая реальность, нравится это нам или нет. И у нас сейчас нет времени зализывать раны. Евросоюз должен играть определенную роль, и для этого следует быстро действовать", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Мас ( Heiko Maas ).

Главный итог — пока никто в ЕС не намерен признавать "Талибан". "Для того, чтобы поддержать население Афганистана, нам придется поддерживать контакты с новым правительством в Афганистане. Но это не означает признания, это будут лишь операционные контакты", — так подытожил дискуссию верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции 3 сентября.

Главный вопрос, который обсуждали министры — как вести себя с талибами. С одной стороны, " Талибан " не только контролирует почти всю территорию Афганистана, но и находится на пороге формирования нового правительства страны. С другой стороны, речь идет о радикальном исламском движении, против которого страны Запада много лет вели войну.

Раз в полгода министры иностранных дел стран ЕС собираются на неформальное заседание в формате "Гимних". Название происходит от одноименного замка в Германии , недалеко от Кельна , где впервые состоялась подобная встреча. Эти заседания обычно посвящают стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС. Однако встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 2-3 сентября в конгресс-центре Брдо, расположенного под Любляной, оказалась совершенно другой. Ее пришлось посвятить "тушению" политического "пожара", разгоревшегося в связи с событиями в Афганистане .

Первый из них — не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны. Второй критерий — уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства права и свободы прессы. Третий — формирование правительства. В ЕС ожидают, что оно будет инклюзивным, с участием как можно большего количества различных групп афганского общества, и будет проводиться путем переговоров между политическими силами в Афганистане.

Четвертый критерий — уважение талибами процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. И, наконец, пятый, — это соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, желающим это сделать.

"Мы будем оценивать поведение (талибов. — Ред.) исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет: Так "Талибан" не будет их выполнять. Давайте посмотрим", — попросил Боррель. А Хайко Мас напомнил, что в последнее время риторика талибов была умеренной. "Никто не строит иллюзий, что в последующие дни всё, что для нас важно, будет на 100 процентов выполнено", — отметил министр и тоже призвал дождаться реальных действий.

У "Талибана" проблемы с деньгами

Что ЕС может сделать, чтобы побудить талибов соблюдать пять вышеперечисленных условий? Один из рычагов — финансовый. "Мы прекрасно знаем, что "Талибан" столкнулся с нехваткой денег. Не только для выплаты зарплат, но и для оплаты всего остального", — отметил Боррель. Он напомнил, что ЕС остановил предоставление помощи на развитие Афганистана после падения его правительства, но намекнул, что ее могут и разморозить — в зависимости от действий талибов. В 2020 году Евросоюз предусмотрел предоставление помощи Афганистану в размере 1,2 млрд евро в 2021-25 годах.