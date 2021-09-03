Горожане наводнили новый парк Тондираба. Таллинн усиливает меры безопасности

Число посетителей парка, который открылся неделю назад, растет, поэтому городские власти решили предпринять дополнительные усилия для повышения безопасности как маленьких, так и взрослых посетителей, активно проводящих время в парке.

”Поскольку парк Тондираба оказался очень популярным местом времяпрепровождения, количество посетителей продолжает расти, а аттракционы используются очень активно, мы решили принять дополнительные меры для повышения безопасности в парке, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Для того, чтобы люди могли приятно и безопасно отдыхать, смотрителям парка и работникам муниципальной полиции будут помогать сотрудники частной охранной фирмы, а в часы пик там будут дежурить еще и медики скорой помощи. В дальнейшем в парке будут предлагаться различные занятия, организованные молодежными работниками”.

Для обеспечения безопасности в парке Тондираба установлено видеонаблюдение. Сотрудники Таллиннской муниципальной полиции регулярно патрулируют парковочную зону. При необходимости смотрители, передвигающиеся по большой территории парка на электросамокатах, могут запросить оперативную помощь патруля G4S. Отдел по работе с молодежью Таллиннского департамента образования в сотрудничестве с администрацией Ласнамяэ направит в парк мобильных молодежных работников. Таллиннский департамент культуры и спорта планирует организовывать занятия для молодежи, в ходе которых тренер на площадке, предназначенной для катания на скейтборде и самокатах, не только даст полезные советы, но и напомнит ребятам о правилах безопасного движения.

”Парк Тондираба — самая большая зона отдыха в столице, где каждый найдет себе занятие по душе. Здесь есть различные детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, нетронутая природа и многое другое. Это означает, что здесь всегда найдут себе занятие люди разного возраста и интересов. Поэтому мы просим вас внимательно и заботливо относиться друг к другу, а особенно — к тем, кто меньше и слабее. Мы просим родителей следить за активными детьми, а любителей экстремальных видов спорта — в целях безопасности носить шлем”, — добавил Кландорф.