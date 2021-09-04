Осторожно! Пенсионные деньги привлекают мошенников

Для обмана клиентов банка используются различные схемы. Одна из наиболее распространённых ситуаций — от мошенников поступают звонки или приходят письма, с помощью которых они, выдавая себя за банковских служащих, пытаются получить данные клиентов, включая доступ к интернет-банкингу и PIN-коды. Другая очень распространённая схема: людям предлагает возможность получить большой доход, например, переводя деньги на счёт неизвестной компании, чтобы инвестировать их в криптовалюту. В любом случае человек, скорее всего, потеряет все свои деньги.

”Многие люди, которые решили вывести свои деньги из второй ступени, в сентябре получат на свой банковский счёт крупные суммы, — пояснил специалист Luminor по предупреждению финансовых преступлений Таави Эплик. ”К сожалению, преступники, несомненно, захотят воспользоваться доверчивостью или халатностью людей, чтобы получить доступ к этим деньгам. Поэтому мы призываем всех быть особенно осторожными с любыми схемами, которые предлагают ”быстрое обогащение”, и ни в коем случае не делиться с посторонними людьми информацией, необходимой для входа в интернет-банк, такой как идентификатор пользователя и PIN-коды”, — добавил он.

Как можно распознать мошенников?

Для того чтобы клиенты банка имели возможность предотвращать мошенничество и быть хитрее злоумышленников, банк определил основные моменты, по которым можно идентифицировать преступников.

Следует помнить, о чём никогда не спросит настоящий банковский служащий. При звонке клиенту банк никогда не спрашивает номер его счета, данные платёжной карточки (например, номер карточки или код CVC, указанный на её обратной стороне), не требует называть пароли доступа к интернет-банку.

Обратите внимание на номер телефона, с которого Вам звонят. Мошенники могут звонить жертве как с эстонских, так и с иностранных телефонных номеров, но сотрудник банка не звонит клиенту с номера, зарегистрированного за границей.