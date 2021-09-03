03.09.2021, 18:00
Причиной унесшей жизнь подростков аварии была попытка обгона со стороны водителя BMW
Foto: Argo Ingver
Причиной произошедшей недавно трагической авария в Тартумаа стала попытка обгона.
Находившаяся за рулем BMW 21-летняя женщина совершала обгон, во время которого и столкнулась на встречной полосе с мотоциклом. Ехавшие на мотоцикле 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка в результате столкновения скончались.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Сильви Роод, в ходе следствия было установлено, что причиной трагедии стала попытка обгона. Этот факт установлен, но далее предстоит выяснить, почему водитель автомобиля, несмотря на приближающийся мотоцикл, все-таки решила совершить обгон.