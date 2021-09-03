Евростат пообещал разобраться с ошибками в бюджете Эстонии

"Евростат осведомлен о представленных в отчете Госконтроля различиях [в бюджете] и общается с Департаментом статистики Эстонии", — сообщил ERR пресс-секретарь представительства Европейской комиссии в Таллинне.

"Евростат и Департамент статистики Эстонии совместно определят, являются ли отправленные в Евростат в апреле этого года данные о дефиците и долге Эстонии за 2020 год правильными или нуждаются в исправлении. Также будет оценен характер потенциальной проблемы и ее происхождение", — говорится в ответе Евростата.

Вице-канцлер Минфина по бюджетной политике Свен Кирсипуу подтвердил ERR, что ошибки не повлияли на расчет бюджетной позиции: "Ошибки, указанные Государственным контролем и выявленные в прошлом году самим Министерством финансов и доведенные до сведения правительства и финансовой комиссии Рийгикогу, были связаны с консолидированными статьями, то есть с итоговыми суммами бюджета. Бюджетные расчеты всех министерств были правильными. Ошибки не повлияли и на расчет бюджетной политики, ни номинально, ни структурно", — пояснил Кирсипуу.