Лаури Лаатс: у простых людей всё чаще возникают обоснованные опасения, что на них могут напасть в общественном месте

Что ж тут причитать, скажут скептики, ведь пара пьяниц сиживала на лавочках во все времена и при любом государственном строе. Однако речь больше не идет о паре пьяниц — возникают побратавшиеся на базе общего интереса к алкоголю содружества, которые постоянно собираются в общественных местах. Само собой, при этом они обсуждают философские вопросы и предлагают много быстрых и эффективных решений основным мировым проблемам, но при всей этой мудрости у них не хватает элементарных представлений о том, как следует вести себя в общественном месте. Оставлять после себя мусор и с блаженным выражением лица пристраиваться к первому же кусту — вот отличительные признаки подобных содружеств.

Вероятно, члены Правительства Республики помнят, что в этом году лето всё-таки наступило. И, несмотря на противоречивую информацию о его отмене, лето выдалось достаточно жарким. Продолжительная волна жары означала для людей, у которых нет дома кондиционера, а это значит, для большинства людей, большее количество сложностей. В это жаркое лето частота посещения общественных парков, зеленых зон и прочих мест отдыха на свежем воздухе существенно возросла. Казалось бы, этому можно было бы только порадоваться, но даже в этой бочке меда оказалась ложка дегтя. А именно, наиболее усердно наслаждались этими общественными благами те граждане, которые поставили их в прямо пропорциональную связь с количеством потребляемого алкоголя. Учитывая число гневных обращений трезвых сограждан, можно констатировать, что удовольствия ”отдыхающие” получили вдоволь. Как от парков, так и от крепкого зелья.

Будучи образованными людьми, вы, несомненно, знаете о пирамиде Маслоу, где на второй базовой ступени находится потребность в безопасности. И, как известно, довольно трудно достроить пирамиду до вершины, если снизу не хватает камней. Чтобы всё было с самого начала предельно понятно и ясно, скажу сразу, что речь в данном письме пойдет об отсутствии достаточного чувства безопасности в общественном пространстве у многих наших сограждан. Если говорить еще точнее, то о серьезных проблемах в поддержании этого чувства безопасности.

Смелости и знания своих прав в таких компаниях хватает. В целях обеспечения общественного порядка Управа Мустамяэ уже несколько лет по договору нанимает для патрулирования района частные охранные предприятия. Также мы тесно сотрудничаем с Муниципальной полицией Таллинна. Если в предыдущие годы присутствие охранников и сотрудников муниципальной полиции достаточно хорошо дисциплинировало людей, то теперь нет. Пьяницы смеются в лицо, цитируют статьи законов и предлагают вызвать настоящую полицию, если кому-то что-то не нравится. Разумеется, им прекрасно известно, что на вызов к ”человеку с провокационным поведением в состоянии алкогольного опьянения” полицейские патрули не будут стремглав мчаться c включенными мигалками и наручниками наперевес.

В Управу Мустамяэ поступали описания инцидентов, которые, к счастью, закончились без более серьезных последствий. Однако тот, кто хоть раз был по-настоящему напуган такой компанией, начнет корректировать свой маршрут так, чтобы вновь не попасть в ту же ситуацию. Это снова значит, что порядочные граждане должны подчиниться хулиганам, а хулиганы будут набираться всё больше и больше смелости.

И вот мы добрались до сути проблемы: у простых людей всё чаще возникают обоснованные опасения, что на них могут напасть в общественном месте.

Если упомянутую проблему не зависящей от государственного строя ”пары пьяниц” можно считать общественной неизбежностью, то за долгое и жаркое лето дело приобрело гораздо более серьезный оборот. Число публично напивающихся компаний стремительно выросло, и их личный состав даже неожиданно помолодел. Вероятно, в этой тенденции роль играет продолжающаяся пандемия коронавируса, которая заставляет всё больше новых людей пробовать альтернативный образ жизни. ”Новые веяния” можно увидеть и в поведении этих компаний, которые всё чаще пытаются провоцировать и задирать прохожих. Стоит отметить, что, если прохожих маловато, то часто можно наблюдать последствия столкновения кулаков и лбов членов этих содружеств между собой.

Уровень наглости и спеси в таких компаниях увеличивается с каждым днем, и многие прохожие зачастую слышат в свой адрес два вида сообщений: приглашение там же на месте вступить в сексуальные отношения или описание различных форм применения физического насилия, если ноги недостаточно быстры. Это вопиющее положение дел, но это реальность.

Премьер-министр, конечно, передвигается по городу в сопровождении команды охранников, но можно представить страх живущей в Мустамяэ матери семейства, назовем ее Каей, которая идет домой с пакетом продуктов в руках и должна пройти мимо компании, где в приподнятом настроении обсуждается, зачем девушке спешить куда-то ещё, если такие обаятельные джентльмены готовы тут же приступить к делу.

Министр внутренних дел, конечно, тренированный мужчина, но можно представить себе страх живущего в Мустамяэ отца семейства, назовем его Кристианом, который также идет домой с пакетом продуктов в руках и должен пройти мимо компании, где в приподнятом настроении обсуждается, как этим самым пакетом этому болвану разобьют голову, если у него не окажется ни одной сигареты.

Я также, должен признаться, пару раз за последние несколько месяцев бывал в некотором замешательстве и сначала серьезно взвешивал, разумно ли в одиночку призывать к порядку троих или пятерых пьяных мужчин. До сих пор, к счастью, удавалось.

Каково же тогда решение? В настоящее время остановить развитие ситуации может только интенсивное вмешательство полиции. Регулярные рейды патрулей и арест нарушителей порядка без лишних слов и церемоний значительно снизили бы желание вошедших в кураж компаний выделиться среди прохожих.

В то же время на государственном уровне серьезно обсуждается вопрос, как бы ещё туже затянуть пояс эстонской полиции и обеспечить большую безопасность за меньшие деньги. Ответ прост: это сделать невозможно! Напротив, полиция нуждается в дополнительных ресурсах, чтобы справиться с изменившимися обстоятельствами и вновь начать отвоевывать чувство безопасности людей в общественном пространстве. Дополнительные ресурсы необходимы как в качестве денег в бюджет полиции, так и в качестве поправок к закону, которые позволили бы муниципальной полиции намного эффективнее работать вместе с полицией.

Сформулирую проще: нужно постоянно разгонять компании пьяниц и хулиганов, сделать их жизнь максимально некомфортной. Их нужно контролировать, штрафовать и отправлять в вытрезвитель. Если надо, делать это каждый день, чтобы снова возникло понимание, что в Таллинне нет места такому поведению. Люди должны чувствовать себя в безопасности!

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