Полиция просит помощи в поисках объявленного в розыск Михаила

Мужчина может находиться в северной или северо-восточной части страны, но не исключены и другие варианты.

Михаил проходит подозреваемым в преступлениях, связанных с данными и дорожным движением и не явился к следователю. По последним данным, может находиться в Ида-Вирумаа или Таллинне.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номерам 6 123 000, 33 72 384 или имейлу taavi.unuks@politsei.ee