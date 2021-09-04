Юлия Соммер: пора начинать любить свою молодежь и давать им возможность с надеждой в профессиональное будущее(3)
Сегодняшние выпускники подходят к выбору учебных заведений осознанно, взвешивают все ”за” и ”против” своей будущей профессиональной дороги. Выбор в пользу ПТУ обусловлен многими факторами. Это и желание как можно поскорее получить профессию, выйти на рынок труда, иметь стабильный доход, помогать семье, открыть свое дело и так далее. Кроме того, получив прикладное среднее образование, можно и в ВУЗ поступить по уже освоенному направлению и стать высококвалифицированным специалистом или преподавателем в своей области.
Вопрос размера заработной платы тоже не последний в этом списке, ведь некоторые квалифицированные рабочие зарабатывают больше дипломированных менеджеров. Но и эти учебные заведения заканчивают не все поступившие. Согласно исследованиям, ежегодно учебу в ПТУ бросает каждый 5-й учащийся. И, как ни странно, главной причиной, по которой молодежь в Эстонии прерывает получение профессионально-технического образования, является отсутствие мотивации к обучению. Как же так?
Ведь причин выбора и поступления было так много и вдруг ”нет мотивации”! А все просто: молодые люди вынуждены предпочесть работу учебе, проще говоря ”жить очень хочется прямо сейчас, а не спустя годы”. А еще масла в огонь подливают реклама красивой жизни, соцсети с успешными блогерами. Быть ”как все”, в тренде, иметь навороченные гаджеты очень важно в юном возрасте, увы. И если удается найти мало-мальски доходное рабочее место, ребята тут же отказываются от образования. Как изменить ситуацию?
В подавляющем большинстве учебных заведений нашей страны студенты обязаны сами себе искать учебную практику. Отчитаться за нее перед педагогами надо, а работал ты на самом деле, развивал навыки или пристроился где-то для галочки — уже дело пятое. После окончания учебы еще веселее: мало кто из работодателей готов взять человека без опыта работы.
Мы любим наш город, он растет и развивается, получает почетные звания ”самого-самого” на различных европейско-экологических конкурсах. Пора начинать любить и свою молодежь, давать им возможность расти, развиваться, учиться и смотреть с надеждой в профессиональное будущее. Ко вниманию муниципальных властей: в 2023-м году Таллинн будет бороться за титул ”Зеленой столицы Европы”, для завоевания коего наверняка будут брошены немалые силы на реализацию проектов по данному направлению. Быть может стоит привлечь учащихся ПТУ и ВУЗов к процессу, согласно их направлениям и специальностям?
Как вариант, под руководством профессионалов ребята-сварщики собирают основы под скамеечки и уличные тренажеры, плотники — делают сами скамеечки и детские эко-площадки, ландшафтные дизайнеры придумывают парковые зоны, а флористы воплощают эти идеи в жизнь, садовники могут привести в порядок одичавшие яблоневые сады : удобрить, покрасить ствол известкой и яблони привести в порядок. Для ребят это и практика, и возможность зарабатывать, и наработка профессиональных контактов, и мотивация учиться и развиваться дальше.
От совместной работы все в плюсе:
- студенты проходят настоящую практику и имеют приработок по специальности;
- город не на словах, а на деле заботится о юном поколении;
- городская казна расходует средства на материалы и оплату труда подрастающих молодых специалистов, которым жить, работать и платить налоги в родной стране .
Безусловно, государство обязано заботиться о всех своих гражданах, больших и маленьких, молодых и зрелых. Но важно не забывать, какой станет страна через десять лет. Останется ли она родным домом для сегодняшнего молодого поколения или осиротеет. И шаги навстречу первому варианту нужно делать уже сейчас.
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