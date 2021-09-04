Юлия Соммер: пора начинать любить свою молодежь и давать им возможность с надеждой смотреть в профессиональное будущее

Сегодняшние выпускники подходят к выбору учебных заведений осознанно, взвешивают все ”за” и ”против” своей будущей профессиональной дороги. Выбор в пользу ПТУ обусловлен многими факторами. Это и желание как можно поскорее получить профессию, выйти на рынок труда, иметь стабильный доход, помогать семье, открыть свое дело и так далее. Кроме того, получив прикладное среднее образование, можно и в ВУЗ поступить по уже освоенному направлению и стать высококвалифицированным специалистом или преподавателем в своей области.

Вопрос размера заработной платы тоже не последний в этом списке, ведь некоторые квалифицированные рабочие зарабатывают больше дипломированных менеджеров. Но и эти учебные заведения заканчивают не все поступившие. Согласно исследованиям, ежегодно учебу в ПТУ бросает каждый 5-й учащийся. И, как ни странно, главной причиной, по которой молодежь в Эстонии прерывает получение профессионально-технического образования, является отсутствие мотивации к обучению. Как же так?

Ведь причин выбора и поступления было так много и вдруг ”нет мотивации”! А все просто: молодые люди вынуждены предпочесть работу учебе, проще говоря ”жить очень хочется прямо сейчас, а не спустя годы”. А еще масла в огонь подливают реклама красивой жизни, соцсети с успешными блогерами. Быть ”как все”, в тренде, иметь навороченные гаджеты очень важно в юном возрасте, увы. И если удается найти мало-мальски доходное рабочее место, ребята тут же отказываются от образования. Как изменить ситуацию?

В подавляющем большинстве учебных заведений нашей страны студенты обязаны сами себе искать учебную практику. Отчитаться за нее перед педагогами надо, а работал ты на самом деле, развивал навыки или пристроился где-то для галочки — уже дело пятое. После окончания учебы еще веселее: мало кто из работодателей готов взять человека без опыта работы.