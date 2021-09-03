Работника шахты ”Эстония” задавили погрузчиком: два человека признаны виновными

Мужчины получили условный срок.

В тот злополучный день Игорь на погрузчике Sandvik Toro 400 при совершении маневра наехал на Андрея. Из-за проблем с тормозами Игорь не смог остановить погрузчик, когда все-таки увидел Андрея. Травмы последнего оказались настолько серьезными, что он скончался.

Разрешение на использование неисправного погрузчика Игорю выдал мастер Олег. Его суд признал виновным в нарушении правил производственной безопасности и бездействии и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком в 18 месяцев условно с испытательным сроком в два года.

Игорь получил за нарушение правил производственной безопасности два года и десять месяцев условно с испытательным сроком в три с половиной года.

Также на скамье подсудимых находились главный инженер шахты и владелец шахты фирма AS Enefit Kaevandused. Их суд оправдал, поскольку прокурор отказался от обвинения.